Почему пластика 2010-х отпугивает зумеров

Зумеры обращаются к хирургам с отличным от других поколений запросом — для них важнее аутентичность и этика. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Ситора Окушко.

«Поколение Z выросло в эпоху цифровой усталости и критического отношения к соцсетям. Их взгляды на красоту принципиально отличаются: аутентичность важнее идеала. Зумеры ценят индивидуальность и естественность. Им ближе концепция «улучшенной версии себя», а не копирование чьего‑то образа. Осведомленность о рисках. Благодаря доступу к информации молодёжь лучше понимает последствия чрезмерных вмешательств: отторжение имплантов, фиброз, асимметрия, неестественный вид с возрастом. У них новый эталон красоты. В тренде — здоровое тело, естественная кожа, живая мимика. Акцент смещается с «идеала» на здоровье и комфорт. Критика стандартов. — зумеры активно выступают против навязанных обществом шаблонов, предпочитая инклюзивность и разнообразие», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что у зумеров долгосрочное планирование и этика осознанности.

«Молодое поколение задумывается, как изменения скажутся на внешности через 10–20 лет. Гипертрофированные черты с возрастом могут выглядеть неестественно. Пациенты задают вопросы о квалификации хирурга, безопасности методик, долгосрочных последствиях. А также у них фокус на профилактике. Вместо радикального омоложения — интерес к методикам поддержания молодости», — объяснила специалист.

По мнению Окушко, в 2010‑е годы в эстетической медицине сформировался своеобразный тренд — стремление к гипертрофированным результатам.

«Так, характерные черты «треш‑пластики»: чрезмерно увеличенные губы с эффектом «утиного рта»; заостренный подбородок, создающий дисбаланс черт; избыточное использование филлеров, приводящее к отечности и асимметрии; «замороженная» мимика из‑за чрезмерных инъекций ботокса; неестественно плоский живот с искусственно выделенными «кубиками»», — добавила она.

И в заключение специалист также показала, как изменилась пластическая хирургия сегодня.