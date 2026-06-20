Ирина Горбачева устроила дерзкую фотосессию в белье в вагоне метро

38-летняя актриса Ирина Горбачёва удивила поклонников необычным перформансом — звезда устроила откровенную съёмку прямо в вагоне московского метро.

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В социальных сетях артистка опубликовала видео, на котором позирует посреди вагона в необычном образе. Горбачёва предстала в свободных синих брюках и распахнутом халате-кимоно, из-под которого было видно чёрно-белое нижнее белье. Актриса также продемонстрировала оголённый пресс.

© Super.ru

Необычность ситуации добавило то, что съёмка проходила среди обычных пассажиров: люди спокойно сидели рядом, пока звезда позировала в центре вагона.

«Социофобия их боялась», — с юмором подписала ролик Горбачева.

На другом кадре актриса устроилась в вагоне с подушкой, прислонившись к стене. Такой неожиданный формат съёмки поклонники восприняли как попытку выйти за рамки привычного поведения и поиграть с общественными нормами.

Подписчики активно обсуждали поступок артистки. Многие похвалили её за смелость и раскованность:

«Позоримся и лезем куда хотим», «Круто как», «Как иногда хочется разбить эту внутреннюю зажатость и сделать то же самое», — писали пользователи.

Ранее Ирина Горбачёва рассказала, как похудела на 13 килограмм.