Гиалурону грош цена: какая косметика может навредить здоровью

Химики исследовали продукцию крупных компаний и выяснили, что дорогие кремы с коллагеном и гиалуроновой кислотой не работают. «Вечерняя Москва» узнала у врача превентивной медицины, косметолога-эстетиста Анастасии Пантус, почему большая цена не гарантирует результат.

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Популярные косметические средства с коллагеном и гиалуроновой кислотой, оказывается, на кожу никак не влияют. Например, коллаген позиционируют как вещество, которое делает покров более прочным. На деле же как добавка в пищу он распадается на белки и не влияет на кожу, а в креме его концентрация настолько мала, что коллаген работает как маска — эффект всего на несколько часов.

— Действительно, молекула коллагена обладает достаточно большой молекулярной массой, поэтому вещество из крема не способно проникнуть вглубь кожи, где находятся собственные коллагеновые волокна человека, — рассказала Анастасия Пантус.

Она отметила, что коллаген остается на верхних слоях эпидермиса, образует влагоудерживающую пленку, делает кожу более гладкой и мягкой, но временно.

Еще одним компонентом, который разобрали химики, стала гиалуроновая кислота, которую в средства за 10-20 тысяч добавляют якобы для получения омолаживающего эффекта, для защиты от морщин. На самом деле «гиалуронка» просто увлажняет кожу. А эффект избавления от видимых процессов старения происходит за счет увеличения объема средства.

Гиалурон притягивает воду, которая напитывает кожу настолько, что кажется, будто она разгладилась. При этом глубокие слои остаются не затронутыми, то есть морщины никуда не исчезают.

— Гиалуроновая кислота действительно увлажняет кожу, а вот морщины появляются не только из-за обезвоживания, но и из-за фотостарения, гормональных сбоев и недостатка витаминов. В плане увлажнения «гиалуронка» отлично справляется, но вот ждать от нее антиэйдж-эффекта не нужно, — отметила врач-косметолог.

По словам Анастасии Пантус, при работе с глубокими морщинами гиалуроновая кислота входит в комплекс процедур, но это вовсе не панацея. Правильное питание — важная часть ухода за кожей, с этим согласны как химики, так и врачи.

— Состояние кожи зависит далеко не от выбора косметики, а от того, что происходит в организме, — отметила Анастасия Пантус.

Врач подчеркнула, что для выработки собственного коллагена человеку необходимо употреблять достаточно белка, витамина C, железа и других полезных компонентов, которые можно получить из рыбы, ягод и овощей. Благодаря питанию можно наладить состояние кожи, а с помощью профессионала в процесс восстановления можно добавить и дополнительные витамины.

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