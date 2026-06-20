Голди Хоун появилась на красной дорожке в элегантном образе

Легендарная голливудская пара Голди Хоун и Курт Рассел вышла в свет. 80-летняя актриса и её 75-летний спутник жизни появились вместе на закрытии 65-го телевизионного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в Монако.

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Торжественная церемония прошла 16 июня 2026 года в Гримальди Форуме. Главным событием вечера стало вручение Курту Расселу почётной награды «Хрустальная нимфа» — актёра отметили за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Для выхода на красную дорожку Голди Хоун выбрала элегантный вечерний образ. Актриса появилась в чёрном костюме-двойке с легким мерцающим эффектом. Удлинённый жакет с белыми атласными лацканами она дополнила прозрачным топом, украшенным стразами и бусинами.

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Курт Рассел предпочёл классический стиль — актёр вышел в чёрном смокинге, белой рубашке и бабочке. Его образ дополнили фирменные седые волосы и очки в полупрозрачной оправе.

Голди Хоун и Курт Рассел начали встречаться еще в 1980-х годах и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. У актёров есть общий сын — 39-летний Уайатт Рассел. Несмотря на более чем 40 лет совместной жизни, Хоун и Рассел никогда не оформляли отношения официально и не раз признавались, что не считают штамп в паспорте обязательным условием для счастливого союза.

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