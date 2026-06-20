Айза-Лилуна Ай показала снимок в мини-юбке

Блогер Айза-Лилуна Ай столкнулась с неожиданной волной критики от подписчиков. На этот раз поводом для обсуждений стала не её личная жизнь или высказывания, а внешность.

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Айза опубликовала в социальных сетях новое фото в необычном образе, однако вместо комплиментов получила множество замечаний о фигуре. Некоторые пользователи решили, что блогер сильно похудела, и начали советовать ей «срочно поесть».

Звезда не стала молчать и показала подписчикам скриншоты комментариев, где многие выразили беспокойство из-за её внешнего вида.

«Меня хейтят за худобу, приплыли», — с иронией отреагировала Айза.

Блогер также решила доказать, что не испытывает проблем с питанием, и рассказала, что перед публикацией успела хорошо поесть.

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«Если что, я только что съела огромный кусок шоколадного торта, запивая какао», — написала она.

Поклонники разделились во мнениях: одни поддержали Айзу и отметили, что комментарии о чужой внешности часто бывают неуместными, другие продолжили обсуждать её изменения.

Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, что их с Гуфом сын уже выбрал профессию.

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