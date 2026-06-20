Дочь Синди Кроуфорд порадовала фанатов фото в нижнем белье

Дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер, стала лицом новой рекламной кампании UNI. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайя Гербер показала фигуру в белом нижнем белье из трикотажа. В кадре она лежала в кровати и разговаривала по телефону. Модели также сделали легкую укладку и нюдовый макияж. На других снимках дочь супермодели сделала уход для лица из разных средств.

12 мая Гербер посетила презентацию сериала «Осколки» на мероприятии Disney Upfront 2026, которое прошло в Нью-Йорке. Модель позировала перед фотографами в черном коротком топе с длинными рукавами, юбке-миди и босоножках на каблуках. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, румянами и нюдовой помадой.

До этого Гербер снялась для рекламной кампании бренда Givenchy. Модель позировала в кадре в черном мини-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ дочери Синди Кроуфорд подиумов дополнили солнцезащитные очки в футуристичном стиле, массивные серьги и кожаные босоножки на каблуках.