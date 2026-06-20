Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике

Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя Яна Рудковская показала фигуру в пестром купальнике. Продюсер отказалась от макияжа и укладки, показав свою естественную красоту. Рудковская уже несколько дней отдыхает в Бодруме и показывает фото досуга.

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До этого Рудковская опубликовала в личном блоге видео, где позировала в прозрачном платье из белого кружева. Образ дополнили туфли с острым мысом и бантами. Волосы знаменитость уложила крупными прядями и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре Яна Рудковская показала новую покупку — сумку из белой кожи от бренда Dior.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue.