Ольга Серябкина появилась на публике в мини-юбке

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, вышла на публику в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ольга Серябкина появилась на публике в джинсовой мини-юбке и укороченной белой футболке с принтом. Образ дополнили мюли и украшения. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. В кадре она прошлась по коридору и показала походку.

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Исполнительница говорила, что ей удалось быстро прийти в форму после родов, хотя она практически год не занималась спортом. Серябкина решила не рисковать здоровьем ради кубиков пресса, а дать организму возможность спокойно восстановиться, и осталась довольна результатами. Сейчас певица весит 51 килограмм при росте 158 сантиметров.

Знаменитость в 2020 году официально стала женой Георгия Начкебии, бизнесмен работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын. Певица говорила подписчикам, что соблюдала строгую диету из-за грудного вскармливания. Она убрала из рациона рыбу, морепродукты, молочные продукты, орехи и многое другое. Серябкина признавалась, что периодически у нее возникало желание съесть «запрещенку», но в итоге срывов не было. Это в том числе помогло ей быстрее похудеть и наладить режим питания.