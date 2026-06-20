Ирина Шейк попозировала в белом полотенце на голое тело

Супермодель Ирина Шейк снялась в одном полотенце и маске. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ирина Шейк позировала в белом полотенце на голое тело, отказалась от укладки и макияжа. На лицо она также нанесла LED-маску для увлажнения. Съемку модель устроила в домашнем интерьере.

28 мая Шейк снялась в рекламе новой коллекции бренда Blumarine. На одном из кадров супермодель позировала перед камерой в желто-фиолетовом облегающем топе, который сочетала с зелеными трусами с аппликацией в виде цветка и туфлях на каблуках. Манекенщица также надела массивные серьги и ожерелье. Знаменитость с уложенными в пучок волосами сидела на скамейке.

До этого Шейк показала, как провела время в Каннах. На одном из кадров супермодель стояла перед зеркалом в черном бюстгальтере, стрингах и кепке. Манекенщица позировала с собранными в небрежный пучок волосами.