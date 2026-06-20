Равшана Куркова оказалась на обложке журнала в платье с глубоким декольте

Актриса Равшана Куркова снялась для обложки журнала Voice. Снимкам издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Равшана Куркова позировала в коричневом платье с глубоким декольте и перьями. Образ дополнили серьги в форме змей. Актрисе сделали укладку с крупными локонами и сделали макияж с шоколадными тенями и розовой помадой.

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Актриса родила сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Она впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не была готова раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с сыном.

31 мая 2023 года артистка сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Куркова тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя мужчины, от которого родила Самиру, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Знаменитость отмечала, что у девочки уже есть роль в кино. Куркова вместе с дочерью снялась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказывала поклонникам в соцсетях. По словам звезды, у Самиры есть актерские задатки, и она может продолжить творческую династию.