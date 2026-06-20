Вера Брежнева похвасталась фигурой на йоге

Певица Вера Брежнева сняла видео, как занимается йогой на веранде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Вера Брежнева позировала в черных трусах и топе. Певица также отказалась от макияжа и укладки. Йогой она позанималась на веранде с бассейном и видом на тропический лес.

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Исполнительница рассказывала подписчикам, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам певицы, она «заедала стресс» почти год, но потом решила бороться с проблемой. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», поэтому начала публиковать фото без макияжа и фильтров, не боясь критики. Брежнева следит за питанием, активно занимается спортом, а также делает аппаратные процедуры у косметолога для поддержания красоты и молодости.

Знаменитость признавалась в интервью, что в школьные годы сталкивалась с буллингом. Будущую звезду травили из-за ее бедности. Брежнева делилась, что у родителей не было возможности покупать дорогую, стильную одежду, поэтому она стала объектом насмешек. По словам певицы, справиться с этим ей помогала семья, где всегда была любовь и поддержка.

У артистки есть двое детей: 25-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 16-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.