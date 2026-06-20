«Шикарный образ». Хейли Бибер поделилась кадрами в бикини

Модель Хейли Бибер снялась в купальнике для рекламы нового бронзера от бренда Rhode. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер позировала в крошечном коричневом бикини, зажав новый продукт, бронзер, между купальником и грудью. Образ дополнил черный кардиган. Волосы ей распустили и сделали макияж с продуктами от бренда модели.

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«Идеальная», «Шикарный образ», «Вот это фигура», — написали пользователи соцсетей.

20 мая Бибер приняла участие в съемках новой коллекции бренда Victoria's Secret. На одном из кадров модель предстала перед камерой в топе в бельевом стиле с кружевом и декольте, который дополнила стрингами, лаковыми сабо на каблуках и серьгами. Манекенщица позировала с полотенцем на голове и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена со стаканом в ванной.

2 июня Бибер снялась в черном бикини, повернувшись спиной к камере. Модель позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем в естественном стиле во время отдыха в тропиках.