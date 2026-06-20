Дочь Хайди Клум предстала в образе «офисной сирены»

Дочь супермодели Хайди Клум, модель Лени Клум, стала лицом новой рекламной кампании Guess. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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21-летняя Лени Клум позировала в образе «офисной сирены» с жакетом и юбкой, а также в блузе с платком, платье и джинсах. Модели сделали строгие укладки и макияж с красной помадой. Съемка была приурочена к запуску новой коллекции очков от бренда.

В марте Хайди Клум и Лени Клум снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Мать и дочь позировали перед камерой в комплектах из весенней коллекции. Хайди Клум примерила ярко-розовое кружевное белье, а Лени — модель с вышивкой в виде вишни. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Они сидели в розовых лепестках.

До этого дочь звезды сфотографировалась с бойфрендом. Девушка позировала в черном платье с глубоким декольте, оголяющим грудь. Образ дополнили массивные часы. Волосы модель распустила и сделала макияж с угольно-черными стрелками. В кадре ее обнимал и целовал бойфренд.