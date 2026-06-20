Почему этим летом футболки нужно заменить на поло

Tenniscore снова на пике популярности. И это самый простой способ добавить удобному образу аристократичности. Разбираемся, как вписать поло в ваши повседневные аутфиты без отсылок к корту.

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Спортивные вещи давно стали частью нашего гардероба. Но у эстетики tenniscore — особое место. В отличие от кроссовок или худи, она ассоциируется не с комфортом — точнее, не только с комфортом, — но и с привилегированностью, с ощущением принадлежности к закрытому клубу. При этом теннисные вещи удивительно органично смотрятся и за пределами корта. Дизайнеры модных домов любят использовать эту особенность в своих коллекциях. В этом году фаворитом на показах весна-лето Miu Miu, Loewe и Dior стали футболки поло.

Прелесть этого тренда в том, что он абсолютно универсален: ни к чему не обязывает, не требует ни затрат, ни идеальной фигуры, подходит как женщинам, так и мужчинам. Но если в любом образе заменить футболку на поло, он сразу начинает выглядеть более статусно. Впрочем, это не единственный его плюс.

Три причины выбрать поло вместо футболки

Первая и самая прагматичная — крой. Футболка с круглым вырезом часто подчеркивает все недостатки: сутулость, короткую шею, неидеальный овал лица. Воротник поло намного комплиментарнее: он держит форму, добавляя образу собранности, визуально вытягивает шею и «расправляет» плечи.

Вторая причина — ткани. Традиционно поло шьют из пике — плотного хлопкового материала, который отлично обеспечивает циркуляцию воздуха. В последние годы появились варианты из мерсеризованного хлопка, который дает гладкость и блеск. А премиальные бренды — от классических Lacoste и Fred Perry до нишевых гигантов вроде Loro Piana — используют инновации. Летом 2026 года они представили модели из технического мерсеризованного хлопка, который по ощущениям напоминает шелк, но ведет себя как профессиональная спортивная форма: отводит влагу и не мнется.

И наконец, третья причина — цвет. Этим летом в тренде «палитра корта»: чистый белый, пыльно-зеленый, терракотовый, как грунтовое покрытие французского Ролан Гарроса, и цвет сливочного масла. Эти оттенки прекрасно поддерживают эстетику tenniscore, освежают лицо и выглядят очень дорого на контрасте с загаром.

Правила игры: как носить поло этим летом

1. Самый простой прием для создания эффектного образа с, казалось бы, обычной футболкой — это монохром. Беспроигрышным вариантом для лета будет тотал-лук в оттенках белого, молочного или серого. Белый цвет вообще считается королем «теннисного шика», но его можно заменить, например, на пастельные оттенки: лавандовый, эвкалиптовый, нежно-голубой.

2. Будьте внимательны к объемам. Поло не должно слишком сильно обтягивать. Воротник-стойка и вырез задают этой футболке определенную форму, которая теряется без небольшой прослойки воздуха. Идеальный силуэт — полуприлегающий. Для баланса объемов сочетать поло можно с шортами-бермудами, прямыми брюками изо льна, плиссированными юбками, джинсовыми кюлотами.

3. Используйте многослойность. Но речь сейчас не о той многослойности, которую вы представили. Главный стилистический трюк с поло — тонкий трикотаж, накинутый на плечи поверх него. Этот прием никогда не выйдет из моды и всегда будет отсылать к тем самым элитным закрытым клубам, так что пользуйтесь!

Аксессуары обязательны

Незаменимый компаньон для поло — это кожаный ремень. С ним образ становится еще более элегантным, выстраиваются правильные пропорции. Украшения лучше выбирать минималистичные: серьги-гвоздики, тонкие браслеты и цепочки с подвеской.

Если же вы хотите не просто добавить поло к привычной юбке, а создать полноценный образ в эстетике tenniscore, то роль аксессуаров становится ключевой. Используйте спортивные ассоциации: трикотажную повязку на голову, напульсник из махры или козырек (визор) вместо обычной бейсболки. Обувь — белые кеды или кроссовки. Волосы можно перевязать атласной лентой. А еще непременный атрибут «теннисного шика» — солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе и высокие белые носки.

Интерес к tenniscore стал логичным продолжением популярности эстетики old money, ведь теннис всегда считался любимым хобби потомственных богачей. Но повторить его намного проще. И поло — прекрасный вариант, чтобы попробовать это сделать.