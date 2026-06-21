Ким Кардашьян удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

Папарацци заметили 45-летнюю звезду реалити-шоу возле косметологической клиники в Беверли-Хиллз, где она появилась с коротким платиновым каре вместо привычных длинных темных волос.

Впрочем, журналисты Daily Mail предполагают, что речь идет не о радикальном преображении, а о парике. Еще совсем недавно Ким публиковала фотографии со своими фирменными длинными черными волосами, поэтому на столь резкие перемены она, вероятно, не решилась.

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Впрочем, эксперименты с внешностью для Кардашьян не так чтобы редкость. Так, в 2022 году она уже становилась блондинкой ради выхода на красную дорожку Met Gala в образе Мэрилин Монро. Тогда знаменитость рассказывала, что поддержание такого оттенка требует много времени: только подкрашивание корней может занимать до восьми часов, а полный процесс — до четырнадцати.

Новый образ Ким продемонстрировала не только на публике, но и в своих соцсетях, опубликовав серию снимков. В последнее время звезда много путешествует и появляется на светских мероприятиях. Недавно она также посетила Монако, где поддерживала своего возлюбленного, гонщика Льюиса Хэмилтона, во время этапа «Формулы-1».