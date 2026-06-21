Модель и бизнесвумен Белла Хадид снялась в мокром прозрачном платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Белла Хадид устроила фотосессию в рамках продвижения собственного парфюмерного бренда Orebella. Модель позировала в белом прозрачном облегающем мини-платье в воде. Манекенщица предстала перед камерой с макияжем в естественном стиле и уложенными назад волосами.

1 июня Хадид снялась с парфюмами Orebella в магазине косметики. Модель сообщила фанатам, что теперь они могут приобрести ароматы в новом месте. Манекенщица была запечатлена в белом топе с глубоким декольте, джинсах в тон с черным ремнем и остроносых туфлях на каблуках. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и макияжем.

До этого Хадид показала, как отдохнула с друзьями на яхте в Каннах. На одном из кадров супермодель была запечатлена в розовом крошечном бикини, черных солнцезащитных очках и расстегнутой голубой рубашке. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без макияжа. Звезда снялась со стаканом кофе в руке.