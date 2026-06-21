Дочь Трампа снялась в мини-платье с глубоким декольте

Бизнесвумен Иванка Трамп продемонстрировала фигуру в мини-платье. Дочь президента США Дональда Трампа опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Иванка Трамп позировала перед камерой в зеленом мини-платье с рисунком и глубоким декольте. Бизнесвумен дополнила наряд серьгами, браслетами, коричневыми кожаными тапками Hermes и ожерельем. Она была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

4 июня Иванка Трамп показала снимки, сделанные в мае. На одном из кадров бизнесвумен позировала перед камерой в красном облегающем макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила золотыми босоножками, массивными серьгами и браслетами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Трамп выложила фото в черном вязаном платье с вырезами на талии, которое было украшено вышивкой и бахромой. Бизнесвумен дополнила образ кожаными казаками в тон и массивными серьгами. Дочь президента США была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле во время отдыха в тропиках.