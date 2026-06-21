Настасья Самбурская снялась в облегающей майке

Актриса и певица Настасья Самбурская в коротких шортах снялась со светлыми волосами. Звезда сериала «Универ» опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Настасья Самбурская позировала в парике с длинными светлыми волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой. Актриса предстала перед камерой в желтой облегающей майке с надписью, которую дополнила короткими голубыми шортами с коричневым ремнем и резиновыми сапогами. Знаменитость была запечатлена в гримерной.

20 мая появилась информация, что Самбурская, известная по сериалу «Универ», частично выиграла иск против кемеровского блогера Алексея Псковитина из дуэта «Немагия». Об этом написало издание Life со ссылкой на SHOT.

Самбурская утверждала, что блогер распространял о ней ложные сведения, подрывающие ее репутацию. В частности, в одном из видео ее назвали эскортницей.

Для доказательства своих слов Настасья Самбурская предоставила результаты лингвистической экспертизы. Суд вынес решение 19 мая. Компенсация составила 3 млн рублей.