Ирина Шейк вышла на публику в облегающем топе и юбке

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в облегающем топе. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.

4 июня Шейк посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.

Позже Шейк выложила в личный блог фото топлес. Она предстала в кожаных джинсах. Модели распустили волосы и сделали легкий макияж с блеском на губах. На других снимках звезда подиумов позировала в бежевом джемпере, джинсовом комплекте и кожаной куртке.