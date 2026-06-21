Ксения Бородина снялась в коротких шортах в Париже

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина показала фигуру в коротких шортах. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина показала, как проводит время в Париже. На одном из кадров телеведущая позировала в молочном поло, которое дополнила короткими шоколадными шортами, темно-зелеными лоферами, сумкой и солнцезащитными очками. Блогерша была запечатлена с уложенными волосами и макияжем на фоне Эйфелевой башни.

В апреле знаменитость показала подписчикам, как выглядела пять лет назад. По словам Бородиной, тогда у нее была идеальная фигура. Звезда призналась, что у нее пока не получается похудеть, но она не собирается принимать препараты для диабетиков, чтобы вернуть старую форму.

Бородина подчеркивала, что ей не нравится ее вес. По мнению телеведущей, она неправильно питается, поэтому не может постройнеть. Звезда мечтает похудеть на пять килограммов.

По мнению блогера, у многих ошибочно складывается представление о стройных людях, которые якобы не прикладывают особых усилий и выглядят хорошо.