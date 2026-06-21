Ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая вышла на публику в мини-платье. Знаменитость показала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая выбрала для выхода в свет в белое облегающее мини-платье в горошек с глубоким декольте и открытыми плечами. Телеведущая добавила к наряду кожаные туфли на каблуках, браслеты, часы и кольца. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и бордовой помадой.

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2 июня Летучая опубликовала фото в черном лифе бикини, который сочетала с широкими брюками в тон, рубашкой и солнцезащитными очками. Телеведущая дополнила образ соломенной шляпой, браслетами и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она позировала, стоя на фоне маяка.

До этого Летучая снялась в белых шортах, пиджаке и голубой рубашке. Образ дополнила шляпа и объемная сумка. Волосы ведущая уложила легкими прядями и сделала нюдовый макияж. Она показала, как уехала из Парижа в Марсель на поезде, и сделала первые фото у моря.