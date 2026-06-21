Рита Ора вышла на сцену в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Певица Рита Ора продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и коротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рита Ора выступила на музыкальном фестивале на острове Уайт в Англии. Певица вышла на сцену в полосатом бюстгальтере, который дополнила ультракороткими шортами, накидкой и кожаными белыми сапогами. Поп-исполнительница также надела черные очки, массивные серьги и браслеты. Знаменитости сделали укладку и макияж с ярко-розовой помадой.

11 мая Риту Ору подловили папарацци, когда она выходила из отеля в Лондоне. Певица появилась на публике в белом лифе бикини, который сочетала с полосатым брючным костюмом, черными туфлями, солнцезащитными очками, кольцом и сумкой на плечо. Поп-исполнительница была замечена с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.

До этого фотографы засняли Ору, когда она направлялась с друзьями на ужин в ресторан в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для встречи белый облегающий топ, накидку в тон и ультракороткие джинсовые шорты. Поп-исполнительница дополнила образ черными солнцезащитными очками, серьгами, ожерельями, кожаной сумкой на плечо и оранжевыми сандалиями с цветами.