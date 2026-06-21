Звезда «Ворониных» снялась в Париже в платье с декольте

Звезда сериала «Ворониных» и актриса Екатерина Волкова в платье с декольте появилась на публике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Екатерина Волкова показала, как проводит время с подругами в Париже. На одном из кадров актриса была запечатлена в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Артистка позировала перед камерой в молочном платье с рисунком вишен и глубоким декольте. Знаменитость добавила к образу часы, золотой браслет и массивные серьги. Актриса снялась с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

«Это не первый мой Париж, но каждый раз он чувствуется иначе...» — подписала пост артистка.

Звезда в 2010 году вышла замуж за ведущего, хореографа Андрея Карпова. Через несколько месяцев после этого события Волкова забеременела. Актриса подчеркивала, что мечтала о ребенке, но ей тяжело давалось материнство. Она не могла нормально выспаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнения в семье.

В апреле 2025 года Волкова приобрела дочери квартиру в Москве. Артистка взяла ипотеку, чтобы купить недвижимость. В соцсетях она не раз жаловалась на ремонт жилья.