Почему молодежь вернулась к «бабушкиным» авоськам

Авоськи стали писком моды лета-2026. В тренде и другие «бабушкины привычки». Корреспондент «Вечерняя Москва» разобралась, почему атрибуты «пенсионерской жизни» находят отклик в сердцах молодых людей.

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Эксперты называют авоську самым стильным аксессуаром этого лета. Завладеть им мечтает каждая модница.

Авоська становится универсальной бюджетной сумкой не только для летнего периода, но и для межсезонья, — рассказала «Вечерней Москве» стилист Ирина Коротова.

Современная мода становится все менее эксклюзивной, не позволяет выразить себя, отчего людям все чаще приходится обращаться к ретро. Не только в нашей стране, но и по всему миру платформы перепродажи, секонд-хенды и барахолки набирают все большую популярность.

По моему мнению, тренд на винтаж останется еще на несколько сезонов как в модной индустрии, так и просто в обществе, — заключила стилист.

Молодежь не только выбирает ретро-одежду и возвращается к хобби, которыми увлекались предыдущие поколения: приготовление закруток, выращивание огородных растений, сбор бумажных фотоальбомов. Популярны такие увлечения стали по нескольким причинам. Во-первых, многие представители молодого поколения устали от виртуального мира. Им хочется вернуться к чему-то простому и понятному — тому, чем занимались их собственные бабушки.

Во-вторых, все больше людей осознают, как много денег они тратят из-за маркетинговых уловок. Вещи, которые порвутся через две-три недели носки, загрязняют планету. «Новые старые» хобби — это еще и экологично.

Наконец, может быть, молодое поколение просто поняло, что бабушки были правы? И их уклад жизни оказался не пережитком прошлого, а мудростью.

Крутить круто!

Закрутки — молодежь заново открыла для себя старый метод приготовления продуктов. Многие начали заниматься консервированием не только ради чувства ностальгии, но и чтобы контролировать свое питание — ведь процесс происходит на глазах, и ты сам отвечаешь за ингредиенты;

Вязание и шитье вещей — современные молодые люди все чаще самостоятельно создают и стилизуют различные предметы одежды. Модники перестают бездумно скупать бесчисленное количество вещей, которые даже не могут выразить их индивидуальность;

Выращивание садовых и огородных растений в домашних условиях — следуя тренду на натуральность и здоровое питание, молодежь начала выращивать овощи и фрукты прямо у себя дома. Теперь рассадой заняты подоконники в квартирах не только пенсионерок, но и у юного поколения.

Кроме того, россияне возвращают в дома советские предметы интерьера и даже оформляют квартиры в советском стиле. «Вечерняя Москва» выяснила, какой декор и мебель пользуются спросом.