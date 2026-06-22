Новый образ Алены Водонаевой впечатлил поклонников

Алена Водонаева поделилась с подписчиками закулисными кадрами новой фотосессии. Телезвезда показала процесс подготовки к съемке, а затем продемонстрировала результат работы команды стилистов, визажистов и фотографов.

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Готовые кадры Водонаева сопроводила лаконичной подписью:

«Юбочка из плюша, русая коса».

Судя по опубликованному видео, образ получился одновременно гламурным и немного ретро. Не случайно в качестве саундтрека Алена выбрала знаменитую песню Мэрилин Монро I Wanna Be Loved By You, а многие поклонники сразу увидели в съемке отсылку к легендарной голливудской диве.

Подписчики пришли в восторг от нового перевоплощения звезды. В комментариях Водонаеву буквально засыпали комплиментами, называя ее роскошной, невероятно красивой и одной из самых эффектных женщин российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что образ получился очень женственным и кинематографичным.

Впрочем, образ Мэрилин Монро уже много десятилетий остается одним из главных источников вдохновения для звезд по всему миру. Знаменитое белокурое каре, красная помада, загадочный взгляд и подчеркнутая женственность регулярно возвращаются в моду в новых интерпретациях. К легендарной голливудской иконе в разное время обращались многие знаменитости — вот и Ким Кардашьян буквально только что томно выгуливала платиновое каре и локоны.