Рост цен до 20%: что происходит с российским рынком одежды

Российский рынок одежды и обуви переживает период стагнации и трансформации. Несмотря на то, что в денежном выражении рынок по итогам 2025 года составил 6 трлн рублей, его рост замедляется.

© РИА Новости

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году отрасль ждет либо стагнация, либо падение продаж в натуральном выражении до 10%. Основной парадокс заключается в том, что выручка ритейлеров растет исключительно за счет инфляции и повышения цен, в то время как количество покупок и средний чек снижаются.

Ключевой тенденцией стало изменение потребительского поведения, передает Forbes. Россияне перешли на рациональную модель потребления: одежду покупают реже, только по мере необходимости, а не для поднятия настроения. Это привело к падению спроса, особенно в среднем сегменте и массмаркете, где продажи в штуках снизились на 3–15%. В премиум-сегменте рост цен составил 10–20%, но и там продажи в натуральном выражении падают. Покупатели стали более требовательны к соотношению цены и качества, отдавая предпочтение вещам с вневременным дизайном.

Ситуация неоднородна в разных каналах продаж.

Офлайн-ретейл страдает сильнее всего. Посещаемость торговых центров (показатель Mall Index) снизилась на 5%, а средний чек упал на 2–5%. Число ликвидированных компаний в розничной торговле легпромом за пять месяцев 2026 года превысило число новых на 78%. С рынка уходят как иностранные бренды (из 79 заявивших о выходе закрепиться удалось лишь 48), так и отечественные марки.

Посещаемость торговых центров (показатель Mall Index) снизилась на 5%, а средний чек упал на 2–5%. Число ликвидированных компаний в розничной торговле легпромом за пять месяцев 2026 года превысило число новых на 78%. С рынка уходят как иностранные бренды (из 79 заявивших о выходе закрепиться удалось лишь 48), так и отечественные марки. Онлайн-торговля показывает более стабильную динамику. Маркетплейсы (Wildberries, Ozon) фиксируют рост продаж в деньгах (на 8-11%), но в натуральном выражении продажи стагнируют или незначительно снижаются. Лидеры рынка, такие как Lamoda, отмечают устойчивый спрос на товары категории middle-up и продукцию российских дизайнеров.

На отрасль давит совокупность факторов: рост издержек (себестоимость продукции выросла на 40–60% из-за обеления рынка), высокая конкуренция с китайскими продавцами и демпинг. По мнению экспертов, для выживания фешен-компаниям требуется не просто оптимизация, а «почти полная пересборка» бизнес-модели с фокусом на новую, более рациональную аудиторию.