Екатерина Варнава опубликовала фото топлес

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась топлес. Знаменитость опубликовала черно-белое фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Екатерина Варнава была запечатлена без бюстгальтера, обернувшись в полотенце. Актрису засняли с собранными в высокий пучок волосами. Знаменитость стояла спиной к камере, смотря в зеркало.

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«Магия утра что ли?» — подписала фото артистка.

25 мая Варнава опубликовала фото в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра, которое дополнила прозрачными сабо на каблуках и кольцами. Актриса позировала в парике с уложенными волосами и макияжем с красной помадой.

В апреле Варнава кардинально сменила имидж. Актриса снялась с короткой стрижкой в небрежном стиле. Звезда шоу Comedy Woman позировала в лонгсливе, пальто и солнцезащитных очках.

В феврале телеведущая опубликовала видео, где стояла перед зеркалом в розовом свитшоте и голубых коротких шортах. Телеведущая показывала новые серебристые туфлях на каблуках. Актриса была запечатлена с собранными в пучок волосами и без косметики.