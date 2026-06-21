Певица Кристина Агилера появилась на публике в полупрозрачном платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Кристина Агилера позировала в серебристом полупрозрачном макси-платье с открытыми плечами, которое было украшено блестками. Певица стояла с уложенными в локоны волосами и заколками. Знаменитости также сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и блеском для губ.

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18 апреля Агилера посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла в Санта-Монике. Певица продемонстрировала похудевшую фигуру в черном макси-платье с кожаным верхом и прозрачной юбкой. Поп-исполнительница также добавила к образу босоножки на каблуках в тон, колье, браслет и кольца. Знаменитость позировала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

До этого Агилера снялась перед камерой в боди, которое сочетала с черными кожаными перчатками, телесными колготками и белыми кожаными ботфортами на каблуках. Певице сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями, розовыми румянами и помадой.