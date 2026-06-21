Депутат заявил, что нужно запретить подросткам

Депутат муниципального совета петербургского поселка Шушары Михаил Ветров призвал Министерство здравоохранения запретить подросткам делать татуировки и проходить пластические операции. По его словам, различные косметологические процедуры могут причинять серьезный вред психике, особенно в контексте ранней сексуализации.

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В своем письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко депутат отметил, что в последнее время несовершеннолетние все чаще обращаются в пластические клиники, тату-салоны и другие косметологические учреждения, стремясь соответствовать моде и абстрактным стандартам красоты.

«Очевидно, что раннее увлечение детьми-подростками косметологическими процедурами наносит непоправимый вред их психике в части ранней сексуализации со всеми вытекающими последствиями. При этом единых четких правил о проведении подобных процедур с несовершеннолетними в нашей стране не существует: действуют разрозненные правила, имеющие размытые формулировки и границы», — заявил Ветров.

Он попросил главу Минздрава запретить лицам до 18 лет проводить любые пластические и эстетические операции без медицинских показаний. Кроме того, депутат Ветров предложил запретить рекламу косметики, предназначенной для детей, пишет «Подъем».

Еще в сентябре прошлого года стало известно, что в России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних, сообщил первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Дерматолог Татьяна Егорова отметила, что вопрос имеет медицинскую и психологическую стороны.