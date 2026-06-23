Каблукам устроят краш-тест

Обувной каблук будут испытывать на разрыв на специальном оборудовании — с силой прогибать, проверяя жесткость, затем надавливая еще больше, оценивая, не останется ли он кривым, и в конце просто оторвут, фиксируя предельную нагрузку. Такой метод испытания предполагает новый ГОСТ для проверки крепления каблука, который вступит в силу в конце 2026 года. «Парламентская газета» узнала, как он будет работать и где россиянам искать качественные туфли.

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Три главных показателя

Знакомая многим и очень обидная ситуация: каблук от туфли отваливается в самый неожиданный момент. И не важно, изящная это шпилька или модный устойчивый столбик. Производители обуви знают об этой проблеме, поэтому давно придумали способ проверять надежность крепления каблука еще до того, как пара попадет на прилавок. Для этого проводят испытания, которые теперь закрепил государственный стандарт. Новый ГОСТ ISO 22650-2023 «Обувь. Методы испытания обуви. Крепление каблука» вступит в силу 2 ноября 2026 года.

Документ дает четкую инструкцию, как лаборатории должны проверять обувь на среднем и высоком каблуке. По сути, это настоящий краш-тест, который имитирует экстремальные нагрузки при ходьбе.

Суть метода в общем-то не сложна: обувь зажимают в специальной машине. Носок надежно фиксируют, а каблук начинают с силой отводить назад, словно пытаясь оторвать его от подошвы. Машина движется с постоянной скоростью — 100 миллиметров в минуту. Это не так быстро, как может показаться, но нагрузки при этом колоссальные.

В ходе одного такого эксперимента инженеры измеряют сразу три важные характеристики. Первая — жесткость пяточной части. Чтобы ее проверить, на каблук воздействуют силой в 200 ньютонов — это примерно 20 килограммов веса. При обычной ходьбе нагрузка на каблук заметно ниже, поэтому 200 ньютонов считается серьезным запасом прочности.

Вторая характеристика — остаточная деформация. Тут нагрузку удваивают до 400 ньютонов и смотрят, останется ли каблук кривым или вернется в исходное положение. И третье, самое зрелищное — усилие, необходимое для полного отрыва каблука. Машина тянет его до победного конца, пока деталь не оторвется или обувь не сломается как-то иначе.

Нагрузки — максимальные

Интересно, как каблук крепят к испытательному оборудованию. Для толстых и тонких видов существуют разные приспособления. Толстый каблук буквально протыкают насквозь металлическим стержнем — предварительно сверлят отверстие диаметром шесть или семь миллиметров. Только так можно гарантировать, что при испытании каблук не выскользнет из зажимов и нагрузка будет приложена правильно.

Для тонких изящных каблуков, особенно шпилек, используют более деликатный зажим: он обхватывает каблук спереди и с боков, прижимая его специальными винтами с заостренными концами. Это позволяет надежно зафиксировать даже самую хрупкую конструкцию.

Важная деталь: перед началом испытания с обуви срезают часть верха, чтобы она поместилась в машину, но строго запрещено трогать саму набойку или лицевую поверхность каблука. Также не допускается изменять покрытие или подпиливать детали — все должно оставаться в том виде, в каком обувь вышла с завода. Исключение делают только для слишком изогнутых каблуков, чтобы зажим плотно прилегал: в этом месте допускается легкая шлифовка.

В процессе испытания расстояния замеряют с точностью до полумиллиметра с помощью измерительного циркуля. Сначала фиксируют исходное положение каблука относительно носка. Затем, когда нагрузка достигает 200 ньютонов, машину останавливают и измеряют прогиб. После этого нагрузку увеличивают до 400 ньютонов, а затем снимают до нуля и снова измеряют — так получают величину остаточной деформации. И наконец, продолжают нагружать обувь до разрушения. Если подошва оказывается слишком мягкой и гнется без остановки, эксперимент прекращают при 1000 ньютонов, потому что дальнейшее насилие над образцом уже не имеет смысла — он просто не рассчитан на такие нагрузки.

Результаты всех измерений заносят в протокол, причем в процентах от высоты каблука. Это позволяет сравнивать разные модели и размеры обуви между собой. Например, прогиб в пять миллиметров для десятисантиметрового каблука дает 50 процентов жесткости, а для пятисантиметрового — уже сто процентов. Такой подход универсален и справедлив.

Принятый стандарт — международный. Он разработан Техническим комитетом ISO/TC 216 «Обувь» и принят в шести странах СНГ, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Это значит, что туфли, прошедшие такие испытания в одной стране, будут соответствовать требованиям и в другой.

Дешево не значит плохо

Как сообщали в Центре развития перспективных технологий, операторе системы маркировки «Честный знак», по прошлогодней статистике обувь подешевела примерно на 4 процента, в среднем за пару россияне отдавали 2,3 тысячи рублей. Такую динамику связывали с активностью продавцов на маркетплейсах.

Есть и другая статистика: по данным на 1 сентября 2025 года, в России работали 853 юридических лица, занимающихся производством обуви, — за год эта отрасль потеряла 134 игрока, или 13,5 процента, приводили статистику в системе «Контур. Фокус». Темпы регистрации новых бизнесов в этой сфере снижаются: если в январе — августе 2024 года на рынке появилось 58 новых производителей, то за восемь месяцев 2025-го — только 16. За этот же период с рынка ушли 120 производителей обуви — в 2,5 раза больше, чем годом раньше. Прекращают работу в том числе большие предприятия с историей.

Больше всего производителей обуви сконцентрировано в Москве, Московской области, Ростовской области, Дагестане, Ставропольском крае.

Зафиксированное аналитиками некоторое снижение цены на обувь — следствие развития платформенной экономики, при этом покупатель в любом случае должен быть уверен, что приобретает не контрафакт или некачественный товар. Об этом «Парламентской газете» сказал зампред Комитета Госдумы по экономческой политике Артем Кирьянов.