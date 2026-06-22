Выпускница оконфузилась из-за туфель на шпильке

Американка Джессика (фамилия неизвестна) с никнеймом @jhernandez_93 показала конфуз попавшей на видео выпускницы. Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах предстала девушка в академической мантии, шапке и туфлях на шпильке с красной подошвой. Она пыталась пройти между рядов стульев, однако каждый раз теряла координацию и подворачивала голеностоп, несмотря на придерживавшую ее другую выпускницу.

Ролик набрал 8,6 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях.

«Просто сняла бы эту обувь», «Это так раздражает», «Зачем покупать такие туфли, если не умеешь в них ходить?», «Моя семья меня бы потом всю жизнь высмеивала», «В этот момент нужно было просто достать кроксы», — заявили юзеры.

Ранее в июне обувь дочери медсестры Эрики Исли на выпускном в детсаду взорвала соцсети.