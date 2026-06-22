Блогерша Наталья Графова разместила ролик, в котором женщина нашла необычный способ высушить волосы, и взорвала интернет. Ролик, набравший 73 миллиона просмотров, был опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом granatka7.

На размещенных кадрах героиня видео с мокрыми волосами, завернувшись в халат, предстала на природе. При этом она наклонила голову, держа в одной руке расческу и качая ногой насос для матрасов.

Затем к изобретательнице подошел мужчина, решившись помочь в процессе. В результате женщина впечатлила зрителей неожиданным методом ухода за локонами.

«Русские женщины непобедимы. Из любой ситуации найдут выход», «Женщина», «Холодный воздух не так вреден для волос», «Меня восхищает, что даже в таких условиях она выбирает быть красивой. Мне даже дома лень пользоваться феном», «Крутой лайфхак на природе», «Я пылесосом как-то волосы сушила, очень даже», — поддержали пользователи сети.

В ноябре 2025 года парикмахер раскрыла главную опасность сушки волос без фена. Софи Мерц из Ноттингемшира, Англия, заявила, что сушка волос естественным образом может спровоцировать рост грибка, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества перхоти и появлению себорейного дерматита.