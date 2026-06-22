Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, оправдалась за критику ее фигуры и раскрыла свой вес. Ролик был опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница резко отреагировала на комментарии хейтеров, которые высказались по поводу ее внешнего вида под видео одного из выступлений.

«Жирная, бабища, на сносях, разжирела, фигура как у деда», — процитировала возмущенная Кока слова пользователей сети.

При этом звезда продемонстрировала образ, в котором она вышла на публику. На кадрах Кока была запечатлена в белой майке и джинсах.

В результате певица призвала не забывать, как выглядит обычное женское тело, подчеркнув, что при росте 170 сантиметров она весит 54 килограмма.

«Пожалуйста, отвалите от меня. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться. Все штамповали себе одинаковые лица, а теперь штампуют одинаковые фигуры. Пластика, выкачка жира... Пожалуйста, думайте своей головой. Оставляя такие комментарии, вы мотивируете все больше людей пойти на вмешательство в свой организм или просто утонуть в комплексах», — Клава Кока, певица.

В феврале фото Клавы Коки в бикини описали в сети фразой «энергия секса». Знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в черном купальнике.