Анна Седокова возбудила фанатов фото в боди с глубоким декольте

Экс-участница группы «ВИА Гра» и певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в боди с декольте. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анна Седокова показала бекстейдж с фотосессии, где примерила откровенные образы. На одном из кадров певица позировала перед зеркалом в телесном боди с глубоким декольте и без штанов. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.

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27 мая Седокова вышла на публику в белом атласном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое дополнила меховой накидкой в тон. Певице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, контурингом и красной помадой. Исполнительница позировала, сидя на игральном столе.

До этого Седокову заподозрили в отношениях с рэпером Джиганом. На премии телеканала «Жара» певица подтверждающе кивнула на заявление артиста о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже Седокова заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ей ночными звонками. Вскоре рэпер опроверг слухи о том, что он состоит в отношениях с певицей.