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Беременную третьим ребенком Энн Хэтэуэй сняли в бикини на пляже

Lenta.ruиещё 1

Беременную третьим ребенком американскую актрису Энн Хэтэуэй сняли на пляже в Сен-Тропе, Франция. Об этом сообщает Page Six.

Энн Хэтэуэй сняли в бикини на пляже
© Лента.Ru

43-летнюю артистку запечатлели в разноцветном топе от бикини, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. Также она повязала на талию полотенце, которое подчеркнуло округлившийся живот.

Известно, что звезда фильма «Дьявол носит Prada» отдыхала с группой близких друзей, двумя сыновьями и супругом — актером Адамом Шульманом. В браке с коллегой Хэтэуэй состоит с 2012 года.

Ранее в июне Энн Хэтэуэй сама объявила о беременности.