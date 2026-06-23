Энн Хэтэуэй сняли в бикини на пляже

Беременную третьим ребенком американскую актрису Энн Хэтэуэй сняли на пляже в Сен-Тропе, Франция. Об этом сообщает Page Six.

43-летнюю артистку запечатлели в разноцветном топе от бикини, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. Также она повязала на талию полотенце, которое подчеркнуло округлившийся живот.

Известно, что звезда фильма «Дьявол носит Prada» отдыхала с группой близких друзей, двумя сыновьями и супругом — актером Адамом Шульманом. В браке с коллегой Хэтэуэй состоит с 2012 года.

Ранее в июне Энн Хэтэуэй сама объявила о беременности.