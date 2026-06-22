Кроше: как вписать трендовый топ в гардероб, не добавляя себе возраст

Фактурная вязка вызывает спорные ассоциации, поэтому многие ее боятся. Однако на весенне-летних показах она снова стала едва ли не главным фаворитом дизайнеров. Если вы хотите попробовать этот тренд, мы поделимся советами, какой вариант выбрать, чтобы выглядеть стильно, а не старомодно.

Кроше (переводится как «крючок») — это изделия, созданные при помощи фактурной вязки. В этом году они были замечены на многих модных показах сезона весна-лето 2026.

Balmain — не он один — представил тотал-кроше: вязаный костюм из топа, мини-юбки и накидки в пол, украшенный бахромой. У Chanel полупрозрачный вязаный костюм с юбкой и вязаное платье в пол «засветились» на показе круизной коллекции, на подиуме у Alberta Ferretti модели щеголяли в брюках-кроше. Забегая вперед, скажем, что в осенне-зимних показах тренд никуда не делся: например, Stella McCartney показала разноцветный жилет и шарф в этой технике.

Строго говоря, кроше — это совсем не новинка. Он демонстрируется дизайнерами уже несколько сезонов подряд. И такое постоянство дает повод называть кроше влиятельной тенденцией. А значит, ни одна уважающая себя модница не сможет его проигнорировать. Тем более летом, ведь дышащая фактура вязки способна спасти в любую жару. А страх состарить себя «ремесленным дизайном» легко преодолим, если следовать нескольким правилам.

1. Не бойтесь прозрачности

На самом деле, кроше в 2026 году бывают очень разными: от полупрозрачной сетки, которая подойдет разве что для пляжа или второго слоя, до плотной вязки, по «закрытости» ничем не уступающей обычной футболке, но с более интересной фактурой. Такие вещи идеальны для жаркой погоды, потому что позволяют коже дышать даже лучше, чем традиционный хлопок. С другой стороны, полупрозрачное изделие тоже легко вписать в гардероб, добавив под него слой-основу. Например, бесшовный топ, атласную комбинацию или даже обычную майку-алкоголичку. Эти вещи могут быть как телесного цвета, так и контрастного — зависит от того, какой образ вы хотите создать. Если перфорация есть, но умеренная, то можно обойтись телесным бельем. Но избегайте кружевных моделей: кроше с ними не «дружит».

2. Выбирайте актуальную модель

Не любая вещь, выполненная в технике кроше, — залог модного образа. Летом-2026 самый трендовый вариант — тотал-лук: вязаные костюмы и платья смотрятся очень стильно, что лишь подтверждают лукбуки с показов. Но если такой вариант для вас — слишком смелое решение, то можно начать с одной вещи актуального кроя: асимметричного, с глубоким V-образным вырезом или с открытой спиной.

А вот мелкого цветочного орнамента, рюш и старомодных фасонов (вроде некоторых водолазок с коротким рукавом) лучше избегать.

3. Играйте на контрасте фактур

Самый простой способ добавить актуальности образу с кроше — это сочетать его а фактурными вещами. Например, к кроше-топу добавить простую футболку без декора и джинсы, надеть кроше-майку под грубую косуху из гладкой кожи или накинуть объемный вязаный кардиган на шелковое платье-комбинацию.

4. Обращайте внимание на цвет

Нейтральная и нюдовая палитры (молочный, песочный, шоколадный, карамельный) часто выглядят «дороже» и современнее, чем просто черный или просто белый, они идеальны для летнего аутфита. Но не бойтесь и сложных оттенков, например, винного, терракотового, изумрудного — в правильном контексте они добавляют образу динамики.

А вот слишком «кричащие» цвета могут добавить ненужные ассоциации с хиппи.

5. Тщательно подбирайте аксессуары

Чем активнее сама вязка (крупная сетка, сложный узор), тем спокойнее должны быть обувь и сумка — это создаст нужный баланс. Например, к плотному кроше-топу с широкими брюками подойдут лаконичные сандалии на плоской подошве, лоферы или мюли с острым носом. Также «облегчить» образ поможет правильная прическа: гладкий пучок, хвост или прямые распущенные волосы. А вот коса — не лучший компаньон для «ремесленного дизайна».

Что касается украшений, то некоторые считают, что к кроше их вообще лучше не добавлять, потому что оно само по себе несет большой «визуальный вес». Но если вы не можете обойтись без сережек или цепочки, то выбирайте минималистичные.

Важно: кроше требует бережного ухода — только ручная стирка в прохладной воде и сушка в горизонтальном положении. Если повесить такую вещь на плечики сразу после стирки, она может вытянуться и потерять форму.

Если все равно страшно…

Вписать модную деталь можно и по-другому — используя аксессуары. Сумки, косынки и даже повязки на пояс, выполненные в технике фактурной вязки, станут тем акцентом, который поддерживает актуальные тенденции, но ни к чему не обязывает. Лично мы рекомендовали бы кроше-косынку. Она отлично подойдет для летнего сезона, сочетает в себе сразу два тренда и, главное, станет идеальным дополнением к абсолютно любому образу.

В целом, кроше — это, как минимум, еще одна интересная фактура, которая добавит вариантов для контрастных стилизаций. А если в вашем повседневном гардеробе она не приживется, то всегда можно отправить ее в отпускной.