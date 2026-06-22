Тина Канделаки похвасталась фигурой в облегающих шортах

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки продемонстрировала фигуру в облегающих шортах. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Тина Канделаки была запечатлена в сером спортивном костюме, который состоял из топа и облегающих коротких шортов. Телеведущая позировала с собранными в пучок волосами и без косметики. В ролике знаменитость подчеркнула, что регулярные тренировки помогают ей поддерживать хорошее состояние тела.

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10 июня Канделаки появилась на втором дне вручения наград ТЭФИ. Продюсер предпочла для выхода в свет пышную белую юбку, которую дополнила бордовым кожаным кейпом, маской на глаза, серебряными туфлями с острым мысом, перчатками и маленькой сумкой. Волосы ей собрали в аккуратный пучок и выпустили передние пряди.

До этого Канделаки в вечернем образе пришла на открытие отеля отеля Mandarin Garden 5*. Она вышла на публику в персиковой облегающей юбке с разрезом, приталенном жакете и топе с высоким горлом. Образ дополнили золотые туфли с бахромой, ожерельем и массивные серьги. Бизнесвумен сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж с малиновой помадой.