Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

Сына актрисы Татьяны Васильевой, блогера Филиппа Васильева прозвали Карлсоном из-за нового имиджа. Ролик опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летний наследник звезды сериала «Сваты» решил поддержать старшую дочь Мирру, которая захотела покрасить волосы. В результате мужчина пошел с дочерью в салон и также изменил цвет волос на ярко-красный. В ролике он подчеркнул, что решил быть с дочерью на одной волне.

Пользователей сети порадовал поступок Васильева, а также его образ.

«Огонь, Филипп! Звание "отец года" — ваше», «Карлсон вернулся!», «Лучший», «Русалочка Ариэль», — написали они.

В декабре 2025 года голова россиянки внезапно раздулась после окрашивания в салоне. Жительница Москвы рассказала, что через несколько часов после процедуры у нее поднялась температура и покраснела шея.