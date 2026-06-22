Экс-жена Венсана Касселя снялась в мини-платье

Бывшая жена французского актера Венсана Касселя, манекенщица Тина Кунаки, показала фигуру в мини-платье. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летняя Тина Кунаки позировала перед камерой в черном облегающем мини-платье с вышивкой, из под которого выглядывал бюстгальтер. Модель была запечатлена с собранными волосами и макияжем в естественном стиле с розовой помадой.

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В апреле Кунаки устроила фотосессию у бассейна рядом с пляжем. Модель позировала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте и солнцезащитных очках. Манекенщица была запечатлена с уложенными волосами и без косметики.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году. Через два года они поженились, а в апреле 2019 года у пары родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам. Кассель и Кунаки официально не объявляли о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. По слухам, поводом для расставания стала измена модели.