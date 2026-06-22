Лера Кудрявцева выложила фото в купальнике

Телеведущая Лера Кудрявцева снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

55-летняя Лера Кудрявцева показала, как отдыхает вместе с семьей в Бахрейне. На одном из кадров телеведущая позировала в коричневом купальнике и браслетах. Артистка была запечатлена с собранными в хвосты волосами и без макияжа. Знаменитость отметила, что автором шутливого фото является ее супруг, хоккеист Игорь Макаров.

© Газета.Ru

В 2013 году артистка вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который моложе нее на 16 лет. Телеведущая признавалась, что они долгое время мечтали о детях, но ей не удавалось забеременеть. Тогда звезда согласилась на ЭКО, и с третьей попытки все получилось — 9 августа 2018 года у них родилась дочь, которую супруги назвали Марией.

В начале 2024 года знаменитость сообщила, что ушла от супруга из-за его проблем со спиртным. Артистка назвала алкоголь злом. Позже звезда заявила, что отправила Макарова в реабилитационную клинику. Сам хоккеист не давал интервью журналистам и отказывался от комментариев.