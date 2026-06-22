Стилист призвала мужчин отказаться от облегающих плавок на пляже

Российский стилист Ольга Ким назвала мужчинам модную пляжную одежду. Ее комментарий публикует Life.ru.

Эксперт призвала отказаться от облегающих плавок и заменить их на свободные фасоны, которые не ограничивают подвижность. Так, предпочтительно выбирать шорты, отметила она.

«В мужских плавках главный тренд сегодня — модели-шорты. Облегающие варианты лучше оставить для спорта и бассейна», — объяснила специалистка.

В июне блогерша Джессика Стейл из Лос-Анджелеса показала обувь юношей во время отдыха и смутила пользователей сети.