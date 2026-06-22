Главный хит сезона: как и с чем носить вьетнамки

Еще недавно вьетнамки воспринимались исключительно как пляжная обувь. Но в 2026 году они уверенно заняли место в гардеробе модных инфлюенсеров и знаменитостей. И готовы стать частью вашего летнего гардероба.

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Сегодня мода поставила комфорт на один уровень со стилем, превратив простую обувь в главный must-have сезона. Сейчас в тренде вьетнамки на каблуке, танкетке и толстой или плоской подошве. Разбираемся, с чем их носить, чтобы выглядеть стильно в городе.

Вьетнамки с капри

Укороченные брюки — один из трендов сезона, а вьетнамки к ним подходят идеально. Если переживаете, что капри нарушат пропорции фигуры, то выбирайте обувь на платформе или танкетке: они визуально вытянут силуэт и добавят роста. Результат — актуальный, комфортный и небанальный образ.

Вьетнамки с шортами‑бермудами

Этот элемент женской одежды — неизменная часть летнего гардероба. Попробуйте уникальное сочетание: черные бермуды, белая футболка и вьетнамки. Это беспроигрышный вариант на каждый день. Для усложнения образа накиньте легкий полупрозрачный тренч — он добавит легкости и многослойности.

Вьетнамки с брюками‑карго

Такие брюки по‑прежнему в топе, и в паре с вьетнамками смотрятся неожиданно гармонично. Чтобы сделать образ более женственным, выберите модели на небольшом каблуке. Так комплект станет собраннее, сохранив при этом удобство.

Вьетнамки с джинсами

Джинсы и вьетнамки — сочетание, которое однозначно стоит попробовать этим летом. Наденьте под рубашку простую майку. В жаркий день рубашку можно повязать на бедра — получится расслабленный образ. Также сочетайте прямые или слегка расклешенные джинсы с классической белой рубашкой и лаконичными вьетнамками. Рубашку не застегивайте до конца, а рукава подверните до локтя. Легкая небрежность сделает образ свежее. Такой лук подойдет для прогулки, завтрака с подругами или неформальной встречи.

Вьетнамки с широкими брюками

Широкие брюки из льна, хлопка, вискозы или костюмной ткани в сочетании с вьетнамками — простой и стильный вариант. Брюки могут почти касаться обуви или открывать щиколотку, но важно, чтобы длина не резала силуэт. Результат — образ, который выглядит дорого и непринужденно. Также присмотритесь к брюкам-баллонам. Они отлично сочетаются с вьетнамками.

Вьетнамки с деловым костюмом

Думаете, вьетнамки не вписываются в деловой стиль? Это не так. Чем строже костюм, тем интереснее получается результат. Попробуйте надеть приталенный жакет, зауженные брюки и лаконичные вьетнамки из кожи — получится дерзкий, но элегантный образ для неформальных рабочих встреч или летних мероприятий.

Вьетнамки с шелковой юбкой

Юбка‑слип и вьетнамки — сочетание, которое одинаково хорошо смотрится и днем, и вечером. Дополните его футболкой, лонгсливом или легкой блузкой. Из аксессуаров достаточно одной заметной детали: массивного браслета или соломенной сумки.

Вьетнамки с мини‑платьем

Свободное короткое платье — настоящая находка для жаркого лета. В паре с вьетнамками оно превращается в универсальный комплект: подойдет для прогулки по набережной, похода по магазинам, пикника в парке или встречи с друзьями.

Вьетнамки с длинным свободным платьем

Платье‑майка в пол и вьетнамки — идеальное сочетание для жарких дней. Оно не требует сложных комбинаций. Просто добавьте крупные серьги или массивную цепочку. И самый простой образ заиграет по‑новому.

Вьетнамки с базовым платьем

Черное платье миди — основа базового гардероба. Оно отлично сочетается с вьетнамками. Лаконичность и минимум деталей создают ощущение продуманности образа. Акцент можно сделать с помощью выразительного аксессуара: яркого пояса или эффектной сумки.

Вьетнамки больше не ограничиваются пляжем. Они стали частью самых разных образов — от повседневных до нарядных. Не бойтесь экспериментировать и создавать свои уникальные луки.