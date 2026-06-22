Мужчинам перечислили способы носить самый популярный предмет гардероба

Модный инфлюенсер Анита Глосс перечислила российским мужчинам способы носить самый популярный предмет гардероба летом. Информацию эксперт разместила в Telegram-канале «Русская мода», на который подписаны 205 тысяч человек.

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Речь идет о шортах, которые в 2026 году важно сочетать с подходящими изделиями. В первую очередь специалистка призвала мужчин сочетать упомянутую вещь со свободной футболкой.

«Обожаю этот легкий оверсайз, выглядит очень мужественно и свободно», — отметила Глосс.

Инфлюэнсер также заявила, что уместной будет футболка с принтом.

«Классный способ показать свое чувство юмора или музыкальный вкус», — пояснила она.

В то же время для встреч и свиданий она посоветовала выбирать к шортам легкую рубашку.

«Это просто комбо! Особенно если накинуть ее расстегнутой поверх майки», — уточнила эксперт.

В заключение Глосс подчеркнула, что в образе важны яркие акценты.

«Цепляет взгляд, когда парень умеет круто вписать в лук яркие кеды, носки или кепку», — подытожила она.

Ранее в июне российских мужчин призвали отказаться от облегающих плавок на пляже. Стилист Ольга Ким посоветовала заменить их на свободные фасоны, которые не ограничивают подвижность.