Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете в брючном костюме

Супермодель Ирина Шейк выступила в дискуссионном клубе при Оксфордском университете. Об этом звезда подиумов сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк рассказала студентам не только о влиянии цифровых медиа на модельную индустрию, но и о своей карьере. Супермодель выбрала для мероприятия черный жакет с декольте, широкие брюки в тон и босоножки на каблуках. Манекенщица появилась на публике с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

«Благодарю "Оксфорд Юнион" и Оксфордский университет за возможность поделиться своей историей. Я безмерно благодарна за теплый прием, содержательные беседы и незабываемые моменты», — написала звезда.

4 июня Шейк посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.