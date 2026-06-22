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Как убрать темные круги под глазами без инъекций: работающие способы

WomanHit.ru

Темные круги под глазами — это та проблема, с которой встречаются абсолютно все женщины, особенно после 40 лет. Избавиться от них не так-то просто. Многие считают, что для этого нужны уколы, филлеры, дорогие процедуры.

Как убрать темные круги под глазами без инъекций
© Magnific

На самом деле причин появления темных кругов несколько, и только в запущенных возрастных случаях инъекции становятся оправданным выбором. Остальное корректируется без иглы. Косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая помогла разобраться, что работает, а что — пустая трата времени.

Сначала разберемся: какие у вас круги?

Это важно, потому что лечение зависит от типа. Выделяется несколько видов.

  • Синие/фиолетовые. Возникают, когда кожа века становится тоньше и начинает просвечивать сосудистая сетка и круговая мышца глаза. Часто это наследственный фактор или возраст. Если у вас глубоко посаженные глаза — шанс получить такие круги выше.
  • Коричневые/пигментные. Результат отложения меланина в коже вокруг глаз. Часто связаны с избыточным солнцем, гормональными изменениями или хроническим трением кожи.
  • Красные/розовые. Признак расширения мелких сосудов или аллергической реакции.

Что реально работает без инъекций

  • Правильное положение во сне. Спать на спине с приподнятой головой. Это не шутка. «Когда голова ниже уровня сердца, жидкость застаивается в тканях вокруг глаз, усиливая отечность и делая круги заметнее. Подушка чуть выше — простое решение, которое работает с первой ночи», — советует наш эксперт.
  • Холодные компрессы. Сужение сосудов — физиологический способ уменьшить темные круги. Холодный компресс на 10 минут, охлажденные ломтики огурца или чайные пакетики (заварка сужает сосуды за счет дубильных веществ) действительно дают мгновенный эффект.
  • Лимфодренажный массаж. Отеки — одна из главных причин, почему кожа под глазами выглядит темнее. Курс лимфодренажного массажа (10-15 процедур, 2-3 раза в неделю) нормализует отток жидкости, убирает застой, и темные круги становятся заметно светлее.

Массаж можно сделать самостоятельно.

«Кончиками пальцев (безымянными, они самые слабые) мягко постукивающими движениями проходите от внутреннего угла глаза к внешнему по нижнему веку, затем по верхнему — от внутреннего к внешнему. Без нажима, только вибрация», — объясняет косметолог.
  • Кремы с активными компонентами. Без них тоже можно, но с ними быстрее. Что должно быть в составе:
  1. кофеин — сужает сосуды, убирает отечность;
  2. витамин С — осветляет пигментные круги;
  3. ретиноиды — стимулируют выработку коллагена, делают кожу плотнее, чтобы сосуды не просвечивали;
  4. солнцезащитный фактор (SPF) — защищает от пигментации, обязателен, если у вас коричневый тип кругов.
  • Осознанное снятие макияжа. Самая недооцененная причина потемнения кожи вокруг глаз — хроническое трение. «Людмила: «Когда вы трете веки жесткой салфеткой, вы повреждаете тонкий эпидермис и запускаете защитную реакцию — утолщение и пигментацию. Правило: снимайте макияж мягкими движениями, в одном направлении, без растягивания кожи».

Что часто не работает или дает временный эффект

  • Маски с экстрактами. Дают увлажнение, но не влияют на толщину кожи или состояние сосудов. Работают как SOS-помощь на пару часов.
  • Гимнастика для лица. Может улучшить тонус мышц, но не влияет на просвечивание сосудов — основную причину возрастных кругов.

Алгоритм действий от косметолога

  • Определите тип кругов (синие = сосуды, коричневые = пигмент).
  • Скорректируйте сон и положение головы.
  • Начните курс лимфодренажного массажа (самостоятельно или у специалиста).
  • Подберите крем с кофеином/витамином С/ретинолом.
  • Нанесите SPF на область век (обязательно при пигментных кругах).
  • Измените технику снятия макияжа.
«Через 2-3 недели вы увидите разницу. А если нет — идите за консультацией к специалисту», — подчеркивает Людмила.