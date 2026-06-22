Названа модная замена черному цвету

Сливочно-желтый цвет назвали модной заменой черному на лето 2026 года. Об этом сообщает портал Who What Wear.

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По словам редакторов, популярности тренда поспособствовали показы модных домов Chanel, Toteme и Chloe. К тому же знаменитости и инлфэлюнсеры внезапно стали публиковать фото в нарядах упомянутого оттенка.

Сочетать сливочно-желтые вещи читателям рекомендуют с белым, черным, коричневым и ярко-желтым цветами. Кроме того, такой оттенок особенно выигрышно смотрится с одеждой из денима.

Ранее в июне голубые джинсы назвали устаревшими. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, считают эксперты.