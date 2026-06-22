67-летняя Мадонна снялась в микроюбке и чулках

Американская певица Мадонна в откровенном образе снялась для журнала Interview Magazine. Кадры появились на сайте издания.

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На размещенных кадрах 67-летняя знаменитость предстала в белом костюме модного дома Gucci, который состоял из блейзера и микроюбки.

Помимо этого, исполнительница надела шелковую блузу What Kate Did с бантом, черные капроновые чулки Wolford и подтяжки для них. Образ дополнили объемная прическа, кольцо Boucheron с крупным камнем и сигарета в зубах.

В апреле Мадонна в откровенном наряде вышла в свет с 29-летним возлюбленным. Исполнительницу запечатлели с футболистом Акимом Моррисом на устроенной в Западном Голливуде вечеринке по случаю выхода ее альбома Confessions II.