Пластический хирург предупредила о последствиях быстрой потери веса

Долгожданное похудение не всегда приносит радость от идеальных цифр на весах — часто вместе с ушедшими килограммами приходит новая проблема в виде обвисшей кожи и неровных контуров тела. О том, почему это происходит и можно ли избежать таких последствий, в беседе с «Чемпионатом» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.

По словам специалиста, кожа человека обладает высокой эластичностью, но её ресурсы не безграничны. Когда вес набирается, коллагеновые и эластиновые волокна растягиваются, а при похудении должны сокращаться обратно. Однако этот процесс напрямую зависит от скорости и объёма потери массы тела.

«Плавное и незначительное похудение, например, снижение веса на 10 килограммов за год позволяет коже адаптироваться и подтянуться. А серьёзная потеря веса — на 20, 30 и более килограммов — особенно если она была быстрой, часто влечёт за собой потерю эластичности. Кожа просто не успевает за перестройкой организма и остаётся висеть некрасивыми складками», — объяснила Фролова.

Причина кроется в дефиците коллагена и эластина, а также в перераспределении жировых отложений, которые теряют однородность. В местах с пониженной упругостью жир может скапливаться бугорками. При значительной потере веса нередко развивается фиброз — уплотнение тканей под кожей, что не только делает тело непривлекательным, но и может вызывать болевые ощущения, дерматиты и опрелости.

Многие пациенты ошибочно считают липосакцию панацеей, полагая, что она одновременно избавляет и от жира, и от обвисшей кожи. Однако, как подчеркнула хирург, это не так.

«Липосакция рекомендуется людям с хорошим тонусом кожи. В ходе операции удаляются так называемые «жировые ловушки», но не кожа. И если речь идёт о серьёзном снижении массы тела, реально помочь могут другие хирургические методы», — отметила Александра Фролова.

Среди эффективных решений врач назвала абдоминопластику — пластику живота, при которой удаляется избыток кожи и жира, восстанавливая гармоничные пропорции. В ряде случаев специалист может порекомендовать комбинированную операцию, совмещающую липосакцию и абдоминопластику. Для коррекции рук применяется брахиопластика, а для внутренней поверхности бёдер — феморопластика.

Хирург подчеркнула, что выбор метода всегда индивидуален и зависит от исходного состояния кожи, объёма потерянного веса и общего здоровья пациента. Главное — помнить, что красивое тело после похудения требует не только силы воли, но и грамотного подхода к восстановлению.

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