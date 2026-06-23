Россиянка отметила девичник в образе Фионы и покорила пользователей сети

Блогерша с никнеймом natali_ber_ отметила девичник в образе Фионы из мультфильма «Шрек» и покорила россиян. Ролик был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша запечатлела себя в зеленом платье героини, рыжем парике, заплетенном в косу, а также в зеленым гримом на лице. Кроме того, подружки невесты оделись в костюмы крыс, барменши, Пинокио, Осла и других персонажей.

«Девичник в стиле "Шрека"! О большем и мечтать нельзя!» — подписала она.

Пользователей сети впечатлили образы героев ролика.

«Как круто!», «Я бы со смеху умерла», «Как это прекрасно», «Мыши топ», — написали они.

Ранее в июне блогерша переоделась в барменшу из «Шрека» и порадовала зрителей. Юзерша Полина Бабкина нанесла грим, заплела волосы в косу и закрепила ее вокруг головы, а также добавила к баклажановому платью ремень.