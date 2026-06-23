Фанаты сравнили Волочкову в непривычном образе с Милой Йовович

Балерина сменила прическу на кардинально противоположную. Фанаты даже не узнали балерину.

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Анастасия Волочкова всю свою жизни верна своему имиджу. Балерина носит длинные светлые локоны, которые стали ее визитной карточкой. Но накануне артистка решилась на неожиданный эксперимент и показала себя в кардинально ином образе.

Эпатажная знаменитость предстала брюнеткой с подстриженными волосами. Это был парик, но фолловеры все равно высоко оценили этот имидж. Правда, был один нюанс — многим подписчиками показалось, что Волочкова была на представленном ей видео нетрезвой.

© WomanHit.ru

Комментарии поделилась на два типа — о внешности Анастасии и о ее состоянии.

«Очень похожи на Милу Йовович. Вначале показалось, что это она. Вам так очень красиво», «Обалдеть! Как заиграли глаза! Цвет волос просто огонь!», «Ой, как вам хорошо с такой стрижкой и цветом волос», — писали одни.

«Грань между пьяной и трезвой Настей стерлась», «Она бывает трезвой?», «Это опьянение или особенность речи?» — задавали один и тот же вопрос другие.

Несколько месяц назад Волочкова перенесла операцию на ноге. Балерина не просто сумела быстро реабилитироваться, она смогла вернуть былую профессиональную форму. Недавно артистка поразила публику своим фирменным шпагатом.